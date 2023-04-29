«Важна даже самая маленькая жизнь». В Дягилеве пожарные спасли привязанную к горящему дому собаку

Четвероногий друг отделался лишь небольшим испугом. Фото: пресс-служба МЧС России по Рязанской области

В рязанском Дягилеве пожарным удалось буквально спасти от гибели собаку местных жителей. Дом, который охранял четвероногий друг, загорелся в субботу, 29 апреля. Историю счастливого спасения рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 13.45. Когда экипаж прибыл на место происшествия, жилая постройка площадью 100 квадратных метров была охвачена огнем. На тушение пламени потребовалось несколько минут, уже в 14.08 пожар удалось локализовать, а через 10 минут – полностью ликвидировать.

На борьбу с огнем пожарным потребовалось несколько минут. Фото: пресс-служба МЧС России по Рязанской области

Никто не пострадал, но одному члену семьи все же угрожала опасность. К горящему дому была привязана хозяйская собака, которая не могла спастись от огня. К счастью, вовремя подоспевшие пожарные освободили питомца.

- Для огнеборцев важна даже самая маленькая жизнь, четвероногий отделался небольшим испугом, его жизни ничто не угрожает, - рассказали в ведомстве.

Что стало причиной возгорания, теперь предстоит выяснить специалистам.