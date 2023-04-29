Кишечная палочка и опасный краситель. Два вида рязанских блинчиков забраковали в республике Беларусь

Беларусь забраковала два вида блинчиков с начинкой от рязанского производителя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два вида замороженных фаршированных блинчиков рязанского производителя попали в черный список в республике Беларусь. Госстандарт соседнего государства внес их в реестр опасной продукции. Об этом сообщает КП-Беларусь со ссылкой на данные ведомства.

Проверку на качество провалили блинчики с ветчиной и сыром, а также с вишней от рязанской компании «Лина», которая реализует свой товар под брендом «С пылу с жару». В сырно-мясной начинке лабораторное исследование выявило мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные бактерии – их количество превышало допустимую норму в девять раз. Помимо этого, продукт содержал кишечную палочку.

В блинчиках же с вишней специалисты обнаружили незаявленный краситель, который не допускается при производстве продуктов. Речь идет о пищевой добавке азорубин (Е122), которого в исследуемом образце было довольно много – 13,7 мг на килограмм.