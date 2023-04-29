Дожди и ветер усиливаются, а температура опускается. В ночь на 30 апреля в Рязанской области похолодает до 0 градусов

В ночь на воскресенье в Рязанской области сильно похолодает. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Воскресенье, 30 апреля, в Рязанской области вряд ли станет подходящим днем для прогулок. Синоптики областного филиала Росгидромета обещают жителям региона дожди, грозы и сильный ветер, а ночью еще ощутимее похолодает. Прогноз на предстоящие сутки опубликовала пресс-служба областного МЧС.

Второй праздничный выходной день будет преимущественно облачным, с короткими прояснениями. Ночью кратковременный дождь пройдет лишь местами, а температура воздуха опустится до 0…+5 градусов. Днем интенсивность дождей резко увеличится, местами ожидаются сильные осадки и грозы, а столбики термометров дотянутся до +10…+15 по Цельсию.

Добавит погодных неприятностей и довольно сильный северо-восточный ветер. Если ночью его скорость не превысит 6 – 11 метров в секунду, то днем порывы достигнут 12 – 17 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 742 мм ртутного столба.

По информации метеоцентра «Фобос» в ближайшие дни средней полосе страны, куда входит и Рязанская область, не избежать легких ночных заморозков. По ожиданиям специалистов, температура уйдет в минус уже под утро 2 мая, вторая волна прогнозируется в ночь на пятницу, 5 мая.