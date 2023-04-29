Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин принял участие в заседании Совета законодателей

Заседание Совета законодателей состоялось 28 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое состоялось 28 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Мероприятие провели председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Важной темой обсуждения стала социальная поддержка участников СВО и членов их семей в контексте реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Так, Валентина Матвиенко предложила исключить бюрократические барьеры при проведении медико-социальной экспертизы и получении инвалидности, чтобы документы военнослужащих не «заворачивали из-за неправильной запятой». Также руководитель верхней палаты парламента высказала мнение, что лучшие региональные практики поддержки участников СВО и их семей следует распространять на федеральный уровень.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов предложил внести изменения в законодательство, направленные на то, чтобы действие полиса ОМС мобилизованных не приостанавливалось в связи с призывом.

Участники обсудили вопросы социальной поддержки участников СВО и межбюджетные отношения.

В свою очередь, Аркадий Фомин отметил прозвучавшее от регионов предложение о необходимости установить единый федеральный стандарт мер социальной поддержки участников СВО, переход с заявительного на проактивное предоставление таких мер.

- Обсуждался вопрос реабилитации раненых бойцов, изменение системы подготовки специалистов–реабилитологов, психологов, социальных координаторов. Были внесены конкретные предложения по профессиональной переподготовке ветеранов СВО, по их дальнейшему трудоустройству,– цитирует Аркадия Фомина пресс-служба Рязанской областной Думы.

Обсуждалось законодателями также состояние межбюджетных отношений и тема финансовой стабильности регионов. Собственные доходы субъектов РФ в I квартале 2023 года оказались выше, чем ожидалось. Отмечено, что этому способствовали такие меры как замена коммерческих кредитов на бюджетные и предоставление инфраструктурных кредитов.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров обозначил проблему растущей дифференциации регионов по доходам и уровню экономического развития в связи с большим количеством федеральных налоговых льгот и отсутствием компенсации выпадающих доходов в необходимом объеме. Парламентарий предложил разработать механизм, позволяющий оставаться в регионе сэкономленным на торгах средствам.