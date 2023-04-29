Шесть человек, включая троих детей, пострадали в серьезном ДТП на окраине Рязани

Среди пострадавших в ДТП на участке трассы М5 в Рязани годовалый ребенок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате серьезного ДТП, которое случилось ночью 29 апреля в Рязани на 189-м километре автомобильной дороги М5 «Урал». Подробности дорожного происшествия сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Столкнулись автомобиль SsangYong Actyon, за рулем которого находился 28-летний житель Подмосковья, и «ГАЗель» под управлением 33-летнего водителя из Пензенской области. В результате аварии травмы получили как оба водителя, так и пассажиры иномарки: 31-летняя женщина и годовалый ребенок. Всех на скорой доставили в больницу. Еще двоих детей в возрасте двух и трех лет, которые находились в салоне автомобиля, тоже отвезли в медучреждение для осмотра.

Что стало причиной серьезного ДТП, в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции. По факту дорожного инцидента ведется проверка.