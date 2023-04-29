Очевидцы сняли видео воздушного налета на аистиное гнездо под Рязанью

Гнездо на 12-метровой опоре понравилось сразу двум парам аистов. Фото: скриншот видео Антона БАРАНОВСКОГО

Дикая пара, поселившаяся на 12-метровой гнездовой опоре на территории Рязанского Дома Белого Аиста, только начала обзаводиться потомством. Глава семьи, Леопольд, в недавнем прошлом выпускник Рязанского дома белого аиста. Еще два года назад он привел с южных курортов подружку Агату и загнездился с ней в своей Alma Mater, у села Кораблино. Первая кладка появилась в прошлом году, а в этом – сложившаяся пара продолжила обзаводиться потомством.

Спокойствие нарушили пришельцы, которые 27 апреля с воздуха атаковали семейное лоно. По всей видимости пока бездомная пара аистов попыталась проверить на прочность загнездившихся сородичей. Момент с атакующими заходами попал на видео орнитологов Рязанского Дома белого аиста. Работая в дуэте, пернатые рейдеры то и дело пытались сесть на гнездо. Первопоселенцам пришлось выдерживать атаки непрошенных гостей. Каждый «авианалет» длился порядка трех-пяти минут. После этого захватчики улетали на полчаса-час и возвращались вновь.

К увлекательному действу вскоре присоединилась пара коршунов. Последние, по предположению очевидца события орнитолога Антона Барановского, ожидали каких-то выгодных для себя последствий от разборок «хозяйствующих субъектов», например, выпавшего из гнезда яйца.

Остальные воспитанники РДБА, следившие за развитием ситуации, держались по-разному. Родители-рекордсмены Гоша и Руслана не стали вмешиваться в конфликт, в отличие от прошлогодней подобной ситуации, когда предупреждающе щелкали клювами. Видимо, сейчас они увлечены высиживанием своего четвертого по счету потомства.

А вот нелетные Мартин и Марта, которые в этом году только начали присматриваться друг к другу, отреагировали на вмешательство чужаков. Мартин инфантильно спрятался в домике. Его потенциальная супруга оказалась смелее и рьяно щелкала клювом в поддержку Леопольда и Агаты. Это может быть не случайным, поскольку до возвращения с юга Агаты (аисты-супруги отдыхают на зимовке отдельно) у нелетной Марты была попытка романа с летающим Леопольдом.