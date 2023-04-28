«Единая Россия» в пятый раз провела Международную патриотическую акцию «Диктант Победы»

Центральной площадкой «Диктанта Победы» традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В режиме телемоста к ней подключились площадки акции в Кингиссепе, Париже, Волгограде и на Эльбрусе.

Участие в «Диктанте Победы» является настоящим гражданским поступком, а также это достойный способ отдать дань памяти и уважения победителям в жестокой борьбе с опасным врагом – с нацистской Германией, отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе торжественного старта акции.

Он выразил глубокую благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал, чтобы «Диктант Победы» мотивировал всех его участников на дальнейшее изучение богатой многовековой истории России.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе телемоста из Кингисеппа, отметил, что «Диктант Победы» – не только про знания о Великой Отечественной войне.

Впервые для участия в «Диктанте Победы» более 300 площадок открыты в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Также он принял участие в зажжении Вечного Огня на мемориале «Роща Пятисот».

Координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн обратил внимание на то, что с каждым годом число участников акции растет.

В свою очередь народный артист России Владимир Машков напомнил о том, что во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твердости духа, которого еще не знал мир.

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно было и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участникам в течение 45 минут нужно было выполнить 25 заданий, 20 – на общую военно-историческую тему и пять – на региональную тематику. В этом году в Диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.

В Рязанской области «Диктант Победы» написали более 16 тысяч человек. В регионе были организованы 152 площадки на базе школ, ссузов, вузов, а также в знаковых местах региона. Участники акции в первый раз собрались в музее-усадьбе «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева» в селе Заборово Александро-Невского района, музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района, школе №10 в городе Рязани, детской музыкальной школе №1 имени Е.Д. Аглинцевой города Рязани.

-Уникальные площадки каждый год у нас появляются новые, мы открываем для себя какие-то новые возможные места проведения «Диктанта Победы, – отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Андрей Кашаев.

Он обратил внимание, что вопросы Диктанта были непростые. «Но каждый год это является хорошим мотивирующим фактором для того, чтобы открыть книгу, заглянуть в какие-то интересные источники информации. Потому что важно интересоваться, проявлять интерес к истории, любить нашу историю, любить нашу великую землю, чтобы подвиг наших великих предков был жизненным примером для всех нас», – считает Андрей Кашаев.

Первый раз писал «Диктант Победы» заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по АПР, ректор Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова Роман Калинин. Вместе с женой и сыном он принял участие в акции на площадке в школе №16 города Рязани.

- Сложные вопросы, много впечатлений. Совершенно разноплановые знания: истории, в том числе связанных с историей событий, в том числе культурных, творческих. Это мне очень интересно, расширяет кругозор. И действительно стимулирует еще почитать, узнать что-то новое. Обязательно сделаю анализ своей работы, – поделился он, когда вышел из аудитории.

После завершения мероприятия всем участникам были вручены именные сертификаты о прохождении «Диктанта Победы».