Реставрацию Богоявленской церкви в Рязанском кремле завершат за 139 млн рублей

Реставрация церкови Богоявления в Рязанском кремле должна завершиться в 2025 году.
Минкультуры РФ объявило закупку для завершения реставрации Богоявленской церкви XVII века в Рязанском кремле. Открытый конкурс с начальной ценой 139,3 млн рублей размещен 27 апреля.
Комплекс работ включает в себя реставрацию интерьеров, оконных и дверных заполнений, куполов, кровли, крылец. Также в смету входит архитектурно-художественная подсветка и благоустройство.
Прописанный в госконтракте срок выполнения работ – до 21 февраля 2025 года.