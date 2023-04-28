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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:24

Реставрацию Богоявленской церкви в Рязанском кремле завершат за 139 млн рублей

Старинный храм преобразится снаружи и изнутри, но не раньше 2025 года
Источник:kp.ru
Реставрация церкови Богоявления в Рязанском кремле должна завершиться в 2025 году.

Реставрация церкови Богоявления в Рязанском кремле должна завершиться в 2025 году.

Минкультуры РФ объявило закупку для завершения реставрации Богоявленской церкви XVII века в Рязанском кремле. Открытый конкурс с начальной ценой 139,3 млн рублей размещен 27 апреля.

Комплекс работ включает в себя реставрацию интерьеров, оконных и дверных заполнений, куполов, кровли, крылец. Также в смету входит архитектурно-художественная подсветка и благоустройство.

Прописанный в госконтракте срок выполнения работ – до 21 февраля 2025 года.