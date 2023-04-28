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НовостиОбщество28 апреля 2023 13:32

29 апреля в Рязанской области изрядно похолодает и вновь пройдут сильные дожди

Местами осадки будут сопровождаться грозой
Источник:kp.ru
В субботу в Рязанской области вновь ожидаются дожди и грозы. При этом будет заметно холоднее.

В субботу в Рязанской области вновь ожидаются дожди и грозы. При этом будет заметно холоднее.

29 апреля в Рязанской области похолодает. Если в ночь на субботу ожидается температура +5...+10 (такая же была предыдущей ночью), то днем она будет в пределах +9...+14 — это сразу на 10 градусов ниже пятничных значений.

Согласно прогнозу Рязанского гидрометцентра, опубликованному МЧС, в субботу вновь пройдут дожди, местами сильные. Местами гроза. На востоке области обещают менее интенсивные осадки, а воздух здесь, в отличие от остальной территории, может прогреться до +20.

«Ветер юго-западный, с переходом на северо- западный, 5-10 м/с, местами порывы ветра 12-17 м/с», - говорится в прогнозе.