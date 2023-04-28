Скончалась основатель Школы юного менеджера в Рязани Галина Кузнецова

Умерла первый директор Школы юного менеджера Галина Кузнецова.

Скончалась Кузнецова Галина Егоровна – основатель и первый директор рязанской Школы юного менеджера. Коллеги скорбят и выражают соболезнования родным и близким Галины Егоровны.

Школа юного менеджера начала свою деятельность в Рязани 1 сентября 1991 года. Это одно из старейших негосударственных образовательных учреждений дополнительного образования. За время существования Школу юного менеджера по различным программам окончили около двух тысяч человек.

Скончался и генеральный директор ООО «имени Крупской» Старожиловского района Владимир Володин. Почетный аграрий десятки лет отдал одному предприятию (читать подробнее).