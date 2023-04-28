Режим работы отделений Сбера с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, как будут работать отделения Сбербанка в Рязани в майские праздники.

Режим работы отделений Сбера с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая 2023 года:

- в пятницу 28 апреля офисы банка будут работать в стандартном режиме;

- в субботу 29 апреля - будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу;

- в воскресенье 30 апреля - будут работать только офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье;

- 1 мая - нерабочий день. Исключения для дежурных офисов. Их список можно найти в приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «На карте», а также на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы»;

- во вторник 2 мая - обычный рабочий день;

- в субботу 6 мая – работают офисы, график которых предусматривает работу в субботу;

- в воскресенье 7 мая – работают офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье;

- 8-9 мая - нерабочие дни. Исключения для дежурных офисов;

- 10-12 мая - стандартные рабочие дни.

В Сбере отметили, что 29 апреля-1 мая и 6-9 мая обслуживать корпоративных клиентов в офисах банка не будут, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.

Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях Сбера, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 1 мая и 8-9 мая, будут списаны в первый рабочий день. Платежи по кредитам 2-5 мая будут списываться в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц 29 и 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платеж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платежная дата приходится на выходной или праздничный день (29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая).

Пролонгация вкладов, сроки которых заканчиваются 30 апреля и 1 мая, будет перенесена на 2 мая; пролонгация вкладов, заканчивающихся 7-9 мая, - на 10 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания срока вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

«Сбер поздравляет всех клиентов с наступающими праздниками - Праздником Весны и Труда и Днем Победы», - говорится в сообщении.