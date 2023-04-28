В Рязани на нефтепродуктоперекачивающей станции прошли плановые пожарно-тактические учения

Тренировочное мероприятие на линейной производственно-диспетчерской станции «Рязань» совместно провели АО «Транснефть-Верхняя Волга» и подразделения Федеральной противопожарной службы по Рязанской области МЧС России.

Учения прошли в рамках комплексной оценки уровня противопожарной защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов на станционных объектах предприятия АО «Транснефть-Верхняя Волга». Цель - проверить готовность подразделений пожарной охраны, технического оборудования и средств связи к возникновению чрезвычайных ситуаций, отработать взаимодействие сил и средств при ликвидации условных пожаров.

Участникам учений предлагалась следующая нештатная ситуация: внутри резервуара объемом 10 тыс. куб. м произошел «взрыв» паровоздушной смеси с последующим условным отрывом уторного шва конструкции, вытеканием в каре емкости дизельного топлива и воспламенением. В результате было условно повреждено и вышло из строя оборудование автоматической системы охлаждения. Система пожаротушения «повреждена» частично. Возникла угроза возгорания двух рядом стоящих резервуаров. Системы водяного орошения обеих ёмкостей исправны и запустились автоматически. Общая площадь «пожара» составила 4 тыс. м кв.

После получения первых сигналов персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место условного возгорания оперативно прибыли члены пожарных подразделений нефтеперекачивающей станции «Рязань», а также силы и средства гарнизона пожарной охраны МЧС г. Рязань.

Была организована эвакуация людей в безопасное место, а также развёрнута работа оперативного штаба. Проведены мероприятия по локализации и ликвидации условного пожара, охлаждению «горящего» и соседних резервуаров.

В мероприятии были задействованы 45 человек, использовалось 12 единиц пожарной техники.

В качестве наблюдателей на учениях присутствовали представители Главного управления МЧС России по Рязанской области.

По итогам персонал предприятия АО «Транснефть-Верхняя Волга» подтвердил готовность к выполнению практических действий по ликвидации нештатных ситуаций. Все поставленные цели и задачи были достигнуты.