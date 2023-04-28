Студенты Губкинского университета сыграли в интеллектуальную викторину от АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Студенты российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина приняли участие в викторине, организованной АО «Транснефть-Верхняя Волга». Интеллектуальная игра была посвящена истории трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в России, и приурочена к 30-летию ПАО «Транснефть». Об этом сообщили в службе общественных коммуникаций компании.

Студенты показали свои знания исторических фактов, связанных с зарождением трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в стране, а также с историей системы «Транснефть». Оценивало ответы учащихся компетентное жюри, в состав которого вошли представители руководства предприятия и вуза.

Первое место в викторине заняла команда «Дружба».

В викторине состязались шесть команд, состоящих из 30 студентов. Игра состояла из четырех раундов. Учащиеся третьего-четвертого курсов давали ответы на текстовые и видеовопросы, подготовленные отделами и службами предприятия. Команды состязались в знании имен основоположников нефтетранспортной отрасли в России, в структуре трубопроводов системы «Транснефть», а также в профессиональной терминологии.

Первое место в викторине заняла команда «Дружба», представляющая факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта. Победители примут участие в финале, который пройдет в Москве в сентябре этого года. За звание сильнейшей студенческой команды будут бороться представители шести опорных вузов ПАО «Транснефть».

СПРАВКА:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» на постоянной основе взаимодействует с вузами и общеобразовательными учреждениями в регионах деятельности. В рамках взаимного сотрудничества с высшими учебными заведениями РГУ нефти и газа им И.М. Губкина с 2010 г. ежегодно оказывается благотворительная помощь в проведении капитального ремонта кафедр и оснащения лабораторий. В ходе профориентационной работы компания инициирует научно-практические конференции, ознакомительные встречи, экскурсии на производственные объекты, организуются фотоконкурсы.