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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:51

Умер известный военный токсиколог, доцент кафедры медицины катастроф Владимир Минаев

Скончался доцент кафедры медицины катастроф РязГМУ Владимир Минаев
Источник:kp.ru
Ушел из жизни доцент кафедры медицины катастроф РязГМУ Владимир Минаев.

Ушел из жизни доцент кафедры медицины катастроф РязГМУ Владимир Минаев.

Скончался полковник медицинской службы в отставке, военный токсиколог Минаев Владимир Владимирович. Печальную весть принесла администрация Рязанского государственного медицинского университета, где доцент кафедры медицины катастроф проработал более 40 лет.

«Он был грамотным, ответственным, инициативным, безупречно исполняющим свои обязанности преподавателем, пользовался авторитетом у сотрудников и студентов. Владимир Минаев был уникальным специалистом по военной токсикологии в Рязанской области», - говорится в некрологе.

Умерла и ветеран женского движения Рязанской области Антонина Сухоручкина. Активисты-миротворцы соболезнуют в связи со смертью рязанки (читать подробнее).