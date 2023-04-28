Умер известный военный токсиколог, доцент кафедры медицины катастроф Владимир Минаев

Ушел из жизни доцент кафедры медицины катастроф РязГМУ Владимир Минаев.

Скончался полковник медицинской службы в отставке, военный токсиколог Минаев Владимир Владимирович. Печальную весть принесла администрация Рязанского государственного медицинского университета, где доцент кафедры медицины катастроф проработал более 40 лет.

«Он был грамотным, ответственным, инициативным, безупречно исполняющим свои обязанности преподавателем, пользовался авторитетом у сотрудников и студентов. Владимир Минаев был уникальным специалистом по военной токсикологии в Рязанской области», - говорится в некрологе.

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