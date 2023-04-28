Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 9:30

Срочно разыскивается рязанец, выигравший в лотерею 1 млн рублей. Он так и не обратился за деньгами

Выигравшего 1 млн рублей в лотерею рязанца срочно разыскивают, чтобы вручить приз
Источник:kp.ru
Выигравшего 1 млн рублей в лотерею рязанца срочно разыскивают, чтобы вручить приз.

Выигравшего 1 млн рублей в лотерею рязанца срочно разыскивают, чтобы вручить приз.

Фото: Даниил ОПАРИН

Клиент Почты России в Рязанской области выиграл более 1 млн рублей в лотерею, но за призом так и не пришел. Счастливый билет он купил еще 26 декабря 2022 года в почтовом отделении поселка Пронск на площади Горького.

Билет не был привязан к номеру телефона, поэтому победитель не получил ни смс-сообщения, ни звонка от менеджера. Организаторам лотереи остается только ждать, что победитель сам заявит о себе. Сделать ему это нужно до 31 июля 2023 года.