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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:12

Малков назвал безответственной застройку микрорайона Дашково-Песочня

Для развития Дашково-Песочни нужна «космическая программа»
Источник:kp.ru
Павел Малков назвал безответственной нынешнюю застройку Дашково-Песочни.

Павел Малков назвал безответственной нынешнюю застройку Дашково-Песочни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие годы микрорайон Дашково-Песочня застраивали безответственно. Этот факт признал губернатор Рязанской области Павел Малков. В результате такой застройки местным жителям не хватает детских садов, поликлиник и школ.

Сейчас, чтобы развить микрорайон, по словам Малкова, необходима «космическая программа», и ее уже готовят.

В 2025 году в Дашково-Песочне планируют построить больницу. Деньги на нее есть, проектно-сметная документация готовится.

Конкретных виновников в безответственной застройке Дашково-Песочни Малков не назвал.

Регулярные отключения электричества в соседнем микрорайоне – Кальное, тоже результат активной застройки. В тоже время устаревшие электрические сети и подстанции решили модернизировать только сейчас (читать подробнее).