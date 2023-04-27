Губернатор Малков извинился перед семьей участника СВО, которая осталась без дров и сена

Под Рязанью семья мобилизованного осталась без дров и сена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Рязанской области Павел Малков извинился перед семьей участника СВО, которая осталась без дров и сена. Во время прямого эфира главе региона пожаловалась жительница Спасского района Ирина Морозова.

«Никакой поддержки со стороны администрации Спасского района Федотьевского поселения. Я одна с двумя детьми и пожилыми родителями, а главе администрации не до нас… Нам нужны дрова и сено», - зачитал жалобу Малков.

- Ситуация недопустимая в принципе. Сегодня-завтра с вами свяжутся и все вопросы решат. Министру труда и соцзащиты с главой администрации разобраться и доложить, почему так вышло, что семья участника СВО осталась без внимания. Мы все выстраиваем, работаем, но почему происходят такие сбои. От себя и от нас всех [чиновников] приношу извинения, - сказал губернатор.

Чуть ранее губернатор Павел Малков попросил жителей микрорайона Кальное потерпеть еще два месяца без электричества. Вот какие там проблемы (читать подробнее).