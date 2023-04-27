Малков: С 1 июля в Рязанской области прекратят работу 23 управляющие компании

С 1 июля в Рязанской области прекратят работу 23 управляющие компании из 192. Об этом заявил губернатор Павел Малков во время прямого эфира 27 апреля.

«C 1 июня 23 управляющие кампании свою работу прекратят. Часть по собственной инициативе согласилась, часть по решению жилинспекции. Мы сразу семи УК отказали в продлении лицензии. Вызвано это, естественно, нарушением лицензионных требований», - сказал Малков.

По словам губернатора, инспекция активно проводит проверки по обращениям граждан:

«В самом начале моей работы в регионе на одном из совещаний очень бурная дискуссия состоялась на повышенных тонах, где Госжилинспекция доказывала, что не проводит проверки по жалобам жильцов, потому что там есть какие-то ограничения. Зачем Госжилинспекция нужна, если она не может выйти и провести проверку по жалобе жильцов?» - задался глава региона.

Он напомнил, что в результате ведомстве произошли перестановки и подход изменился. Имеется ввиду смена руководителя.

Также Малков сообщил, что управляющие организации подключаются к системе инцидент-менеджмента:

«Это значит, что УК будут видеть жалобы в соцсетях по себе и своей территории, смогут оперативно на них реагировать. Уже 32 УК работают в этой системе и пять еще проходят оформление и подключение», - прозвучало во время трансляции.