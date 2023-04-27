Сроки просрочены – даты авансовые. Больше тонны опасной молочной продукции обнаружили в Рыбновском районе

Больше тонны опасной молочной продукции обнаружили под Рязанью.

На молочном предприятии в Рыбновском районе обнаружили серьезные нарушения, сообщает управления рязанского Россельхознадзора.

В частности, специалисты ведомства нашли в помещениях предприятия обезличенную молочную продукцию, на которой не было соответствующей маркировки. Из-за этого эксперты не смогли установить изготовителя, дату изготовления и срок годности.

Кроме того, в холодильных камерах обнаружили молочную продукцию с истекшим сроком годности, а также с авансовой датой выработки (будущим числом).

Общий вес продукции, утилизированной собственником по выданному предписанию, составил более 1 тонны.

По факту создания угрозы причинения вреда потребителю в отношении виновного лица возбудили административное дело.