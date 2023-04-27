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НовостиОбщество27 апреля 2023 14:12

Качели-гнездо, шезлонги и рамка для фото. В центре Рязани установили новые объекты для отдыха

В центре Рязани установили новые объекты для отдыха
Источник:kp.ru
В центре Рязани установили новые объекты для отдыха. Фото: ТГ-канал "Рязинформбюро"

В центре Рязани установили новые объекты для отдыха. Фото: ТГ-канал "Рязинформбюро"

В четверг, 27 апреля, в сквере на улице Краснорядской в Рязани установили качели-гнездо, рамку для фотографий и шезлонги. Об этом сообщили в ТГ-канале Рязинформбюро.

Новые объекты для отдыха установили в сквере около Торговых рядов со стороны памятника Ленину, рядом с остановкой общественного транспорта. Рязанцы уже начали пробовать новые развлечения в деле, но очереди из желающих пока не наблюдается.

Зона с современными шезлонгами. ТГ-канал "Рязинформбюро"

Зона с современными шезлонгами. ТГ-канал "Рязинформбюро"

В сквере установили рамку для фотографий. ТГ-канал "Рязинформбюро"

В сквере установили рамку для фотографий. ТГ-канал "Рязинформбюро"