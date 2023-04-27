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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 13:26

Чиновник попался на взятках от торговца мясом в Рязанской области

Уголовное дело возбуждено против сотрудника Сасовской райветстанции
Источник:kp.ru

Против сотрудника Сасовской районной ветеринарной станции в Рязанской области возбудили уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с ноября 2020 года по июнь 2022-го деньги ветврачу прямо на его банковскую карту перечислял индивидуальный предприниматель. Взамен он получал ветеринарные сопроводительные документы на мясо, которым торговал, без каких-либо проверок.

Как отмечается, преступную деятельность чиновника пресекли оперативники УМВД.