Чиновник попался на взятках от торговца мясом в Рязанской области

Против сотрудника Сасовской районной ветеринарной станции в Рязанской области возбудили уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с ноября 2020 года по июнь 2022-го деньги ветврачу прямо на его банковскую карту перечислял индивидуальный предприниматель. Взамен он получал ветеринарные сопроводительные документы на мясо, которым торговал, без каких-либо проверок.

Как отмечается, преступную деятельность чиновника пресекли оперативники УМВД.