Грозы, мощный ветер и дожди ждут рязанцев до конца апреля. И вот почему

В пятницу температура в Рязанской области поднимется до +24 градусов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 28 апреля, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днем возможны дожди и грозы, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в пятницу будет юго-восточный и южный, порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью от +5 до +10 градусов, днем - от +19 до +24 градусов.

По информации специалистов центра «Фобос», дожди в Рязани прольют как минимум до 1 мая, при этом временами прогнозируются сильные ветры и грозы. Причиной этого эксперты называют приближение с запада холодного атмосферного фронта, вдоль которого вырастут шапки мощных кучево-дождевых облаков, «наковальни которых достигнут необходимой для молниевых разрядов высоты 8-10 км».