Режим ЧС из-за гибели озимых культур введен в Рязанской области

В некоторых районах Рязанской области погибло больше 60% посевов озимых.

Губернатор Рязанской области о введении режима чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, что привело к значительным материальным потерям организаций аграрного сектора. Причиной тому покрывшая поля минувшей зимой ледяная корка - опасное агрометеорологическое явление.

«Режим чрезвычайной ситуации вводится с 27 апреля 2023 года и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования», - сообщает пресс-служба облправительства.

Зону ЧС власти обозначили в границах всех 25 районов Рязанской области. Ранее минсельхоз сообщал, что в наибольшей степени пострадали Сараевский, Ухоловский, Шацкий, Сапожковский и Путятинский районы, где погибло от 64% до 90% посевов.

Теперь десятки тысяч гектаров хозяйства вынуждены пересеивать яровыми культурами. Минсельхозу должен будет проводить ежедневный мониторинг ситуации. При министерстве решено создать оперативный штаб и разработать план мероприятий по минимизации тех последствий, что повлекла за собой ледяная корка.

«Ряд рекомендаций дан также главам администраций муниципальных районов», - добавили в кабмине.