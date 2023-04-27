Работники Рязанского управления АО «Транснефть-Верхняя Волга» - в числе победителей спартакиады по летним видам спорта

В Нижегородской области в Городецком муниципальном округе состоялась Спартакиада по летним видам спорта среди работников АО «Транснефть-Верхняя Волга». Об этом сообщили в службе общественных коммуникаций компании.

Спартакиада приурочена к 30-летию ПАО «Транснефть». В спортивном мероприятии приняли участие 250 представителей всех филиалов предприятия. В течение двух дней спортсмены состязались в восьми видах спорта. Прошли соревнования по волейболу, стритболу, настольному теннису, легкой атлетике, мини-футболу, плаванию, бильярду и шахматам.

«Золото» по волейболу завоевала объединенная команда аппарата управления предприятия и производственного филиала – Центра промышленной автоматизации.

В спортивном мероприятии приняли участие 250 представителей всех филиалов предприятия.

Спартакиада приурочена к 30-летию ПАО «Транснефть».

На торжественном открытии спартакиады выступили представители руководства и профсоюзной организации предприятия. Они отметили важность события и пожелали командам удачи.

Участники показали высокие спортивные результаты в личном и командном первенствах. «Золото» по волейболу завоевала объединенная команда аппарата управления предприятия и производственного филиала – Центра промышленной автоматизации. Работники Горьковского районного нефтепроводного управления стали победителями в мини-футболе. Лучшими в соревнованиях по стритболу стали спортсмены Великолукского завода «Транснефтемашь». Лидерами в легкой атлетике, плавании, шахматах и бильярде признаны специалисты аппарата управления и Центра промышленной автоматизации, в настольном теннисе - сотрудники Горьковского, Рязанского и Марийского районного нефтепроводного управления.

Лучшие спортсмены АО «Транснефть-Верхняя Волга» примут участие в региональной летней Спартакиаде предприятий системы ПАО «Транснефть», которая пройдет в Нижнем Новгороде в мае 2023 года.

- Спартакиада является важным элементом корпоративной культуры, способствует формированию внутрикорпоративных связей и укреплению командного духа. АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание популяризации физической культуры и здорового образа жизни, - отметили в службе общественных коммуникаций.