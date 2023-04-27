Пожизненный паралич, цирроз или смерть. Глава рязанского Роспотребнадзора обратилась к жителям региона

Пожизненный паралич, цирроз или смерть. Глава управления Роспотребнадзора обратилась к жителям Рязанской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава регионального Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Рязанской области Лариса Сараева обратилась к рязанцам в связи с неделей иммунизации, которая проходит во всех регионах страны.

Сараева перечислила инфекции, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью человека:

- полиомиелит грозит стойким пожизненным параличом;

- эпидемический паротит грозит бесплодием и сахарным диабетом;

- гепатит В может привести к циррозу и раку печени;

- краснуха во время беременности грозит врожденными органическими поражениями плода;

- дифтерия приведет к параличу, миокардиту, и даже к смертельному случаю;

- столбняк – к смерти и взрослых, и детей, даже при незначительной травме;

- туберкулезная инфекция в десятки раз повышает риск заболевания туберкулезом в тяжелой форме.

«Только благодаря иммунизации в Рязанской области многие годы не регистрируются случаи заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой. До единичных случаев снизилась заболеваемость эпидемическим паротитом, острым вирусным гепатитом В, коклюшем», - отметила главный санитарный врач и призвала до 30 апреля, пока идет Единая неделя иммунизации, посетить медицинские организации. Если будут соответствующие показания, то сразу сделать необходимые прививки себе и детям.

24 апреля стало известно, что в Рязанской области в 2023 году зарегистрировали два случая кори у детей. Высокозаразную инфекцию привезли дети, постоянно проживающие в Москве (читать подробнее).