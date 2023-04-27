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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 9:55

Обстоятельства смерти 39-летнего мужчины в Рязани после визита в больницу проверит Росздравнадзор

Человек умер на остановке «Улица Советской Армии»
Источник:kp.ru

Проверку обстоятельств смерти 39-летнего мужчины на остановке общественного транспорта в Рязани проведет Росздравнадзор. Как сообщает ТАСС, внимание ведомства сконцентрировано на том, что несчастье, как утверждается, произошло после визита этого человека в больницу. Туда он якобы обратился с жалобами на острую боль в сердце.

Ранее стало известно, что мужчина умер 26 февраля на остановке «Улица Советской Армии». Доследственная проверка по этому факту организована Железнодорожным МСО СУ СК России по Рязанской области.