Рязанскую область посетила делегация из Республики Беларусь. Фото: Агентство развития бизнеса

На минувшей неделе Рязанскую области посетили шесть медицинских компаний-импортеров из дружественной нам Республики Беларусь. Зарубежные партнеры приехали, чтобы наладить контакт с экспортно-ориентированными компаниями региона. Это компании РУП «Белфармация», ООО «Касияна», ООО «Медпростор», ООО «Белпа-мед», ООО «Медреаль маркет», ООО «Судэл».

Белорусские партнеры приняли участие в форуме «Zдоровая независимость», который прошел с 19 по 20 апреля в Рязанском медуниверситете. Зарубежные гости совершили визит на рязанские медицинские производства ООО «Скопинфарм», ООО «Инфарм», ООО «Медицинские приборы» и медицинский центр «Еламед».

Кроме того, прошли В2В переговоры на Бирже контактов. Белорусы обсудили с рязанскими экспортно-ориентированными компаниями возможности продвижения российской продукции на экспорт. Состоялись 33 раунда переговоров, были подписаны два соглашения о намерениях. Рязанские компании «Инфарм» и «Медицинские приборы» договорились о поставках медицинских изделий в Республику Беларусь.

Важность реверсной бизнес-миссии отметила зампредседателя правительства Рязанской области Юлия Швакова:

- Форум «Zдоровая независимость» - очень значимое для нас мероприятие. Его задача - обеспечить синергию трех основных направлений: здравоохранения, социальной защиты и промышленности. Только таким способом мы сможем и дальше продвигаться в решении задач, поставленных Президентом РФ по увеличению продолжительности жизни и народосбережению. Очень важно в этом процессе обеспечить взаимодействие, как межрегиональное, так и международное - с теми странами-партнерами, с которыми мы традиционно являемся дружескими, братскими народами. Важно, что в форуме принимает участие делегация Республики Беларусь, с которой нас связывают долгие годы сотрудничества. У нас есть совместная рабочая группа, с которой мы движемся синхронно и активно.