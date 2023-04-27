Рязанская филармония показала бас-тромбон, закупленный за 452 тыс. рублей

Рязанская филармония продемонстрировала бас-тромбон, закупленный за 452 тыс. рублей. Фото: vk.com/rznfilarmonia

Рязанская областная филармония приобрела бас-тромбон Jupiter XO-1240-RL. Этим событием и фотографиями инструмента учреждение культуры поделилось в официальной группе.

Как отметили в филармонии, изделие фирмы, основанной японским мастером Коичи Хайдо, пополнило инструментарий Рязанского губернаторского симфонического оркестра и будет радовать слушателей на ближайших концертах.

«Это стало возможным благодаря средствам концертной организации от приносящей доход деятельности», - говорится в публикации.

Закупка проходила через договор с единственным поставщиком, который заключен 21 марта 2023 года на сумму 452 тыс. рублей. Страной происхождения товара указан Тайвань.