Рязанская филармония показала бас-тромбон, закупленный за 452 тыс. рублей

Рязанская филармония продемонстрировала бас-тромбон, закупленный за 452 тыс. рублей. Фото: vk.com/rznfilarmonia
Рязанская областная филармония приобрела бас-тромбон Jupiter XO-1240-RL. Этим событием и фотографиями инструмента учреждение культуры поделилось в официальной группе.
Как отметили в филармонии, изделие фирмы, основанной японским мастером Коичи Хайдо, пополнило инструментарий Рязанского губернаторского симфонического оркестра и будет радовать слушателей на ближайших концертах.
«Это стало возможным благодаря средствам концертной организации от приносящей доход деятельности», - говорится в публикации.
Закупка проходила через договор с единственным поставщиком, который заключен 21 марта 2023 года на сумму 452 тыс. рублей. Страной происхождения товара указан Тайвань.
Инструмент введен в состав Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Фото: vk.com/rznfilarmonia