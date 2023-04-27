Жители 34 улиц Рязани останутся без воды 27 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 апреля в Рязани на многих улицах отключат подачу холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения привычная – ремонтные работы на водопроводе.

В четверг, 27 апреля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Ленинского Комсомола, дома №№15а, 15в, 17, 19;

- улица Пушкина, дома №№39, 40, 42.

С 09:00 до 15:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- Гражданский переулок, дом №4;

- улица Гражданская, дома с №1 по №27, дома с №2а по №22;

- улица Совхозная, дома с №3 по №17, дома с №6 по №20;

- 1-й Совхозный проезд, дома с №2 по №14, дома с №7 по №15;

- улица 8 Марта, дома с №1 по №23, дома с №2 по №24;

- улица Попова, дома с №6/1 по №10/9;

- улица Радиозаводская, дома с №1 по №9, дом №1 корпус 1, дом №1 корпус 2;

- улица Электрозаводская, дома с №2 по №30, дома с №3 по №31;

- площадь Попова, дома №№3, 3а, 4;

- улица Лермонтова, 2 (школа №36);

- 1-й проезд Новой, дома с №1 по №17, дома с №6 по №18;

- 2-й проезд Новой, дома с №1 по №19, дома с №2 по №18;

- 3-й проезд Новой, дома с №1 по №15, дома с №2 по №16;

- 4-й проезд Новой, дома с №1 по №15, дома с №2 по №10.

С 09:00 до 17:00 воды не будет в доме №25 по улице Фрунзе.

С 10:00 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- 1-й проезд Добролюбова, дома с №2 по №6 (четная сторона), дома с №3 по №9 (нечетная сторона);

- 2-й проезд Добролюбова, дома с №4 по №10 (четная сторона), дома с №3 по №9 (нечетная сторона);

- 3-й проезд Добролюбова, дома с №1/10 по №49 (нечетная сторона), дома с №2 по №52 (четная сторона);

- 4-й проезд Добролюбова, дома с №2/12 по №50 (четная сторона), дома с №7 по №49 (нечетная сторона), дом №1б (автосервис), дом №1а (строительные системы, фабрика кофе-чая), дом №1 корпус 2 («Оптторг»), дом №1 (магазины);

- 5-й проезд Добролюбова, дома с №10 по №60 (четная сторона), дома с №3 по №59 (нечетная сторона);

- 6-й проезд Добролюбова, дома с №4 по №34 (четная сторона), дома с №5 по №31 (нечетная сторона);

- улица Громовой, дома с №10/29 по №56 (четная сторона), дома с №9 по №47/42 (нечетная сторона);

- улица Добролюбова, дома с №6/2 по №78/56 (четная сторона), дома с №9 по №63 (нечетная сторона);

- улица Дорожная, дома с №2 по №34 (четная сторона), дома с №1 по №55 (нечетная сторона);

- улица Достоевского, дома с №1 по №49 (нечетная сторона), дома с №2/4 по №52 (четная сторона);

- улица Лесная, дома с №1 по №67 (нечетная сторона), дома с №2 по №56 (четная сторона), дом №28 (полк ДПС);

- улица Тюленина, дома с №14/3 по №66 (четная сторона), дома с №15 по №17 (нечетная сторона);

- улица Чехова, дома с №1 по №51 (нечетная сторона), дома с №4 по №10 (четная сторона), дом №66 (центр социального обслуживания населения «Семья»);

- улица Шевцовой, дома с №10 по №48/32 (четная сторона), дома с №13/15 по №45/30 (нечетная сторона);

- улица Новоселковская, дома с №2 по №72а (четная сторона), дом №17, дом №13 (полк ППС - кинологи), дом №72 (торговый дом «Лига»), дом №3б, дом №3 (ветеринарная аптека), дом №5 (ветеринарная лаборатория), дом №7 (хлебозавод), дом №9 (транспортная компания);

- Куйбышевское шоссе, дом №53 (АЗС);

- станция Лесок, дом №25.

В поселке Соколовка будет снижена подача холодной воды.