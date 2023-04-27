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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:37

На трассе М-5 «Урал» под Рязанью появятся противоослепляющие экраны

Закупку на их установку объявило ФКУ «Поволжуправтодор»
Источник:kp.ru
Пример противоослепляющих экранов, установленных во Владимирской области. Фото: mnn.rosavtodor.gov.ru

Пример противоослепляющих экранов, установленных во Владимирской области. Фото: mnn.rosavtodor.gov.ru

На участке 175 км - 178 км трассы М-5 «Урал» в Рязанской области установят противоослепляющие экраны. Этот отрезок начинается в районе коттеджного поселка Ходынинские дворики в Рыбном и заканчивается у въездного знака (стелы) «Рязань».

Закупку на 100,1 млн рублей объявило ФКУ «Поволжуправтодор». Помимо Рязанской области работы по контракту пройдут в Самарской области, причем на 17-километровом участке. Начаться они должны в июне 2023 года, а завершиться до конца мая 2024-го.

В описании объекта закупке содержится ссылка на ГОСТ 32838-2014. В нем, в свою очередь, сказано, что устанавливаются противоослепляющие экраны на дорожных ограждениях с целью защиты водителей от ослепления при встречном разъезде или от яркого света, исходящего с прилегающих к автомобильной дороге территорий. Высота каждого элемента составит 90 см.