Труп 39-летнего мужчины обнаружили на остановке в Рязани

В Рязани на остановке в Дашково-Песочне нашли труп 39-летнего мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 26 апреля на остановке «Улица Советской Армии» в Рязани обнаружили труп мужчины средних лет. О происшествии сообщает «Московский комсомолец».

Полиция, вызванная на место, сразу установила личность мужчины. Им оказался 39-летний работник мебельной фабрики.

В настоящее время Железнодорожным МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. К настоящему времени известно, что мужчина, незадолго до смерти, жаловался врачам на острую боль в области сердца.

21 апреля труп обнаружили прямо на Соборной колокольне Рязанского кремля. Личность человека установили сразу, им оказался 66-летний звонарь (читать подробнее).