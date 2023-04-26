С владельцами кафе на улице Почтовой побеседовали в мэрии Рязани

В администрации Рязани прошла встреча с владельцами кафе на улице Почтовой.

В мэрии Рязани 25 апреля встретились и.о. заместителя главы администрации Олег Федин и предприниматели, владельцы кафе на улице Почтовой. Речь шла о получении разрешений на размещение летних веранд в связи с «концепцией сезонных кафе».

По словам Федина, со стороны предпринимателей работа активизировалась, они уже обращаются за документами на согласование, консультациями.

«При таком отношении нынешний облик улицы, с уникальным историческим ансамблем, будет меняться в лучшую сторону», – подчеркнул чиновник.

Особо отмечается, что в концепцию сезонных кафе в настоящее время вносят ряд изменений, чтобы привести все в соответствие с изменениями в федеральное законодательство.

В середине апреля губернатор Павел Малков прогулялся по улице Почтовой и остался крайне недоволен аляпистыми вывесками, устаревшим освещением и в целом дизайн-кодом. Сразу после этого выступила мэр Сорокина, которой стало стыдно перед губернатором за внешний вид «рязанского Арбата».