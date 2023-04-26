Рязоблдума в ходе заседания 26 апреля рассмотрела ряд законопроектов

Фото: Рязанская областная Дума.

В среду, 26 апреля, состоялось очередное заседание Рязанской областной Думы. В рамках повестки дня рассматривался ряд законопроектов.

В частности, региональные парламентарии проголосовали за закон «О Торгово-промышленной палате Рязанской области». Как пояснила один из его авторов, депутат Татьяна Гусева (действующий президент Рязанской ТПП), проект документа подготовлен в целях эффективного взаимодействия предпринимательского сообщества с органами государственной власти и более активного участия палаты в процессах развития экономики региона.

Также депутаты большинством голосов приняли решение о внесении изменений в отдельные законодательные акты, связанные с созданием на территории Рязанской области муниципальных округов — это новый вид объединенного одноуровневого муниципального образования. Ранее председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин назвал основной целью преобразований повышение эффективности управления территориями и равномерное распределение бюджетных средств.

В частности, в ходе заседания 26 апреля приняты поправки, касающиеся порядка избрания главы муниципального округа. Он будет избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных в конкурсную комиссию по результатам конкурса, и он же возглавит местную администрацию.