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НовостиПолитика26 апреля 2023 16:51

Женат, 35-38 лет, за плечами техникум. В рязанском военкомате описали типичного контрактника

Службу по контракту в Рязанской области чаще выбирают мужчины 35-38 лет
Источник:kp.ru
В Рязани составили среднестатистический портрет контрактника.

В Рязани составили среднестатистический портрет контрактника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пункте отбора на военную службу по контракту описали типичного контрактника-добровольца из Рязанской области. По словам начальника пункта отбора Дмитрия Зайцева, это трудоустроенный мужчина в возрасте от 35 до 38 лет.

«Как правило, это женатые мужчины, имеющие одного ребенка. У них среднее профессиональное образование и опыт прохождения службы», - перечислил Зайцев в сюжете телекомпании «Ока».

Всего на пункт отбора ежедневно приходят около двадцати человек, а с начала 2023 года на линию соприкосновения отправились около трехсот добровольцев.

В первых числах апреля в центре Рязани появились листовки с приглашением служить по контракту. Вот какая зарплата ожидает будущих бойцов (читать подробнее).