Минздрав определил график работы поликлиник Рязанской области на майские праздники

«В период майских праздников определен график работы поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций Рязанской области», - с таким заявлением выступил региональный минздрав 25 апреля. Однако сам график орган власти не опубликовал.

Ознакомиться с этой информацией чиновники от медицины предлагают на официальных сайтах учреждений и сообществах в социальных сетях. При этом беглый мониторинг упомянутых интернет-ресурсов показывает: крупнейшие стационары ни к моменту публикации минздрава, ни спустя сутки не поставили пациентов в известность насчет работы с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

«В учреждениях будут работать дежурные врачи. В эти дни будет оказываться экстренная медицинская помощь, а также можно будет обратиться на прием к дежурным врачам-терапевтам», - сообщили в министерстве.

В круглосуточном режиме продолжат работать травмпункты: основной — в БСМП, для жителей Октябрьского района — в больнице №11, детский — в ОДКБ им. Дмитриевой, кабинет неотложной офтальмологической помощи — в больнице Семашко.