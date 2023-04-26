Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 12:54

Соборная колокольня Рязанского кремля будет работать для посещений до 10 мая

Соборную колокольню для посещений вновь отроют 27 апреля
Источник:kp.ru
Соборная колокольня Рязанского кремля будет работать для посещения до 10 мая.

Соборная колокольня Рязанского кремля будет работать для посещения до 10 мая.

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 27 апреля по 10 мая вновь для посещений откроют Соборную колокольню Рязанского кремля, сообщает пресс-служба епархии. Желающим подняться на смотровую площадку, необходимо обратиться в магазин сувениров, расположенный на территории Архиерейского двора.

Первые организованные экскурсии на колокольню прошли 22 и 23 апреля, и один из посетителей снял видео, как выглядит Рязань со смотровой площадки. А незадолго до этого, 21 апреля, на колокольне умер звонарь Сергий. Он отслужил в последний раз, но спуститься не смог. Отпевал его лично митрополит Рязанский и Михайловский Марк (читать подробнее).