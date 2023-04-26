Юрий Карпов стал председателем КСП Рязанской области.
Облдума назначила Юрия Карпова председателем Контрольно-счетной палаты Рязанской области. Вопрос рассматривался на заседании 26 апреля.
Как отмечалось ранее, кандидатура Карпова была единственной. Ее внес губернатор, и впоследствии она была согласована со Счетной палатой РФ.
Карпов около 20 лет руководил управлением федерального казначейства, а затем Пенсионным фондом по Рязанской области - с февраля 2022 года до объединения с ФСС. На заседании облдумы прозвучало, что ныне он - референт губернатора Рязанской области.
Юрий Карпов признался, что разговаривал о работе в новом статусе с главой региона Павлом Малковым:
«Он сказал, что хотел бы видеть более жесткую позицию в отношении нарушений, которые будут вскрываться во время проверок», - цитирует назначенца с заседания «ВидСбоку».
Прежний председатель КСП Роман Кузьмичев, ушедший с должности в феврале, стал советником губернатора на постоянной основе.