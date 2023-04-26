С дискотекой и экскурсией. Открылся сезон теплоходных прогулок по Оке из Рязани Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В Рязани начались экскурсии на прогулочном теплоходе по Оке с отправлением от пристани у Кремля. Об этом сообщили в компании «Рязаньтурфлот».

Теплоходы отправляются от пристани в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00. При наличии свободных теплоходов организуют дополнительные рейсы с отправлением в 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00. Сообщается, что вечерний рейс с отправлением в 20.00 запустят в мае. На всех вечерних рейсах после 18 часов на борту устраивают дискотеку, на остальных – проводят экскурсии.

Билеты начинают продавать за 20 минут до отправления теплохода. Как отмечают организаторы, банковские карты к оплате в кассе на пристани и в баре на теплоходе не принимают.

Билет на часовую прогулку с маршрутом до Солотчинского моста стоят 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей от 6 до 10 лет. Детям до 5 лет проезд бесплатный, школьникам от 11 лет, студентам, пенсионерам, группам от 10 человек по предварительной заявке стоимость билета составляет 450 рублей.

Стоимость билетов на полуторачасовые прогулки до Шумашинских островов для взрослых обойдется в 650 рублей, для детей в возрасте от 6 до 10 лет – 300 рублей. Детям до 5 лет проезд бесплатный. Школьникам от 11 лет, студентам, пенсионерам, группам от 10 человек по предварительной заявке билеты обойдутся по 600 рублей.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам на пристани: (4912) 99-11-99, 8 (903)-839-11-99, (4912)-99-54-40, WhatsApp 8-910-905-68-47.