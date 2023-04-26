В рязанском роддоме №1 после присоединения к роддому №2 осталась лишь женская консультация

Роддом №1 отныне оказывает только амбулаторно-поликлиническую помощь. Фото: кадр сюжета ГТРК "Ока".

Последнего новорожденного из роддома №1 в Рязани выписали 2 апреля. После объединения с роддомом №2 медучреждение на улице Новоселов работает только как женская консультация, оказывая амбулаторно-поликлиническую помощь. Об этом сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству областного минздрава Татьяну Шевлякову.

Называются две причины объединения: сокращение рождаемости и «создание единой службы родовспоможения» с перинатальным центром во главе. Все ресурсы двух роддомов, кадровые и технические, теперь сконцентрируют на Стройкова, 79. По словам Шевляковой, медицинский персонал не попал под сокращение:

«Весь медицинский персонал — врачи, средний медицинский персонал, вспомогательные службы — все они трудоустроены в организации второго родильного дома. Часть пришли в перинатальный центр или какие-то другие медицинские организации, где по желанию они были трудоустроены», - утверждает Татьяна Шевлякова.

Кстати, Рязанская область по итогам 2022 года оказалась в числе худших по демографии - рождаемость падает быстрее, чем в большинстве регионов (читать подробнее).