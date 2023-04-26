Исторический дом на Первомайском проспекте в Рязани начинает рушиться. Власти его огородили, а ситуацию контролируют

На Первомайском проспекте огородили территорию у расселенного дома № 26.

Днем 25 апреля в центре Рязани огородили давно расселенный старинный деревянный дом, который может обрушиться. На нежилом здании обнаружили деформацию стены, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о доме №26 по Первомайскому проспекту.

«При визуальном обследовании специалисты управления ГОЧС людей в здании не обнаружили. Сейчас территорию у дома огородили, ситуация на контроле городских служб», - говорится в сообщении.

В доме на Первомайском проспекте в Рязани обнаружили деформацию стены.

Дом №26 входит в «Ансамбль Первомайского проспекта: жилые и общественные здания, первой половины XIX века - первой половины XX века, 1929 г., 1930 г. Дом» (Рязань, Первомайский проспект, дома 24 - 26). Ансамбль включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.