Чиновники хотят увеличить штраф за парковку на газонах в Рязани до 250 тысяч рублей

Парковка на месте снесенных домов на улице Свободы.

Мэрия Рязани предложила принять закон об увеличении штрафа за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках. Законодательная инициатива чиновников гласит о том, что на обычных граждан в таких случаях должен налагаться штраф в размере - от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 35 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 250 тысяч рублей.

В ближайшее время городские депутаты проработают вопрос «законного увеличения парковочных мест во дворах жилых многоквартирных домов». В настоящее время многие автомобилисты как раз и паркуются на газонах и цветниках.