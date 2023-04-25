Павел Малков: Социальные обязательства будут выполнены, это незыблемая часть исполнения бюджета региона

Облправительство рассмотрело отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2023 года.

Доходы в бюджет за отчетный период поступили в размере 20 млрд рублей, что составляет 23,3% от годового прогноза и превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 22%. В структуре доходов увеличилась доля федеральных целевых средств. Финансовая помощь поступила в сумме 7 млрд рублей и превышает прошлогодний уровень на 88%.

Рост обусловлен, в том числе, более высокими темпами освоения выделенных региону средств. Они направлены на субсидирование деятельности по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, поддержку агропромышленного комплекса, предпринимательства, на приведение в нормативное состояние автодорог, строительство объектов в рамках комплексного развития сельских территорий. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 13 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду 2,1%. Главным фактором, влияющим на исполнения бюджетов всех уровней стало введение института единого налогового счета. Рост расходов по сравнению с прошлым годом отмечается по всем направлениям, в том числе на обеспечение социальных гарантий гражданам, поддержку муниципальных образований.

«Бюджет этого года – это бюджет развития. В нем есть незыблемая часть – все социальные обязательства. Мы их выполним в любом случае и при любом развитии событий. Бюджет позволяет нам запускать и новые важные проекты, в целом менять внешний вид наших городов, благоустраивать общественные пространства, обновлять транспорт, заниматься развитием системы здравоохранения и многим другим», – подчеркнул губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.

Глава региона высоко оценил совместную работу минфина области и налоговой службы. «В целом, можно констатировать, что экономика региона развивается, и мы можем уверенно смотреть в будущее, реализовывать наши планы, задачи, в том числе, поставленные в рамках народной программы партии «Единая Россия», которая формировалась на основе просьб и пожеланий жителей», – резюмировал Павел Малков.