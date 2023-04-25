МЧС опубликовало метеопредупреждение из-за грозы и сильных дождей

После длительной засухи в Рязанскую область пришли дожди.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение из-за прогнозируемой в отдельных районах грозы и дождей. При грозе ветер усилится до 13-18 м/с.

Дождь, начавшийся вечером 25 апреля, закончится нескоро - такая погода, исходя из прогноза, сохранится до конца суток, ночью и днем 26 апреля. Причем ночью и утром осадки местами будут особенно обильными.

Как сообщалось ранее, температура в среду будет в пределах +6...+11 градусов в темное время суток и +13...+18 градусов днем.