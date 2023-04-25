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НовостиОбщество25 апреля 2023 15:49

МЧС опубликовало метеопредупреждение из-за грозы и сильных дождей

Ожидается, что дожди будут заряжать до конца суток 25 апреля, ночью и днем 26-го числа
Источник:kp.ru
После длительной засухи в Рязанскую область пришли дожди.

После длительной засухи в Рязанскую область пришли дожди.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение из-за прогнозируемой в отдельных районах грозы и дождей. При грозе ветер усилится до 13-18 м/с.

Дождь, начавшийся вечером 25 апреля, закончится нескоро - такая погода, исходя из прогноза, сохранится до конца суток, ночью и днем 26 апреля. Причем ночью и утром осадки местами будут особенно обильными.

Как сообщалось ранее, температура в среду будет в пределах +6...+11 градусов в темное время суток и +13...+18 градусов днем.