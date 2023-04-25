Юрия Карпова назначат председателем Контрольно-счетной палаты Рязанской области 26 апреля

Рязоблдума утвердит Юрия Карпова председателем КСП на заседании 26 апреля.

26 апреля Рязанская областная Дума рассмотрит вопрос о назначении председателя контрольно-счетной палаты региона. Единственной кандидатурой, которую представят депутатам, будет Юрий Карпов. Это следует из материалов к заседанию.

Кандидатуру Юрия Карпова внес губернатор Павел Малков, после чего Счетная палата РФ подтвердила его соответствие квалификационным требованиям.

Юрий Карпов возглавлял отделение Пенсионного фонда по Рязанской области с февраля 2022 года до объединения с Фондом социального страхования, а до того на протяжении почти двух десятилетий был руководителем регионального Управления Федерального казначейства.