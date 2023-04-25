Просто невероятный уровень наглости. В Рязани задержали 20-летнего рецидивиста

Детину-рецидивиста задержали и отправили в СИЗО.

Рязанские оперативники задержали 20-летнего неоднократно судимого за кражи жителя Брянской области, которого на родине объявили в федеральный розыск, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Приехав в Рязань, молодой рецидивист знатно наследил и здесь. Сначала обворовал частный дом на окраине города, стащив три сотовых телефона, планшет и сумку с личными документами. А потом с невероятной наглостью просто вошел в квартиру на улице Новоселов, увидев, что дверь не заперта.

В это время дома находилась 60-летняя хозяйка. Услышав шум в прихожей, женщина вышла из комнаты и увидела рослого детину, шарившего в карманах висевшей одежды. Рецидивист гаркнул в сторону хозяйки угрозы и скрылся, прихватив найденные 10 тысяч рублей.

На Yamaha вор катался недолго.

Еще через некоторое время в полицию поступили сообщения об угнанных на улице Великанова мотоцикле и автомобиле, но задержали негодяя, когда он угнал мотоцикл Yamaha на улице Западной.

Выяснилось, что 20-летний рецидивист приехал в Рязань, скрываясь от брянской полиции. Он снял квартиру, и деньги быстро закончились. Тогда он и пошел на кражи и угоны.

К слову, продать угнанные иномарку и мотоцикл он побоялся и просто бросил на одной из улиц.

Мужчину взяли под стражу.

А на улице Островского возле супермаркета поймали рязанца за крайне постыдным занятием (читать подробнее).