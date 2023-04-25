Средний возраст рожающих рязанок увеличится на пять лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День дочерей, 25 апреля, Рязаньстат сообщил, что современные рязанки стали более осознанно подходить к материнству. Так, если 10 лет назад средний возраст рожающих женщин составлял 27 лет, то в 2022 году – 32 года. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Всего в регионе проживает 596 тысяч женщин, и у 69% из них есть свои дети.

Что касается статистики новорожденных, то в прошлом году в регионе традиционно родилось больше представителей сильного пола. А именно - 3,4 тысяч девочек и 3,6 тысячи мальчиков.

2,6 тысяч новорожденных, появившихся на свет в прошлом году, - первые у родителей. 2,4 тысячи малышей стали вторыми детьми в семье, и 2 тысячи - третьими и более.

По данным Рязаньстата, 40% женщин и 43% мужчин считают, что второй ребенок укрепляет брак, а 32% планируют родить второго малыша, чтобы первый не чувствовал себя одиноким.