«Рязаньгоргаз» рассказал, как предотвратить отравление угарным газом

При возникновении запаха газа в помещении, следует немедленно открыть окно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты АО «Рязаньгоргаз» напомнили рязанцам, что для того, чтобы обезопасить себя, достаточно следить за состоянием газового оборудования, проверять вентиляцию и регулярно проветривать помещение. Открытая форточка или окно обеспечивают приток воздуха с улицы, который компенсирует создаваемое вытяжкой разряжение. Таким образом, можно предотвратить возникновение обратной тяги и последующее отравление угарным газом.

Утечка природного газа - еще одна опасность, которая возникает при неправильном использовании газовых приборов.

Достаточно соблюдать простые правила: открывать форточки перед включением плиты или колонки, регулярно проводить техническое обслуживание плиты, колонки или котла, выполнять ремонт и замену газового оборудования только с привлечением сотрудников специализированной организации. При возникновении запаха газа в помещении, следует немедленно открыть окно, перекрыть газовые краны и вызвать аварийную бригаду по телефону 104 или 112. В загазованном помещении запрещены любые действия, связанные с искрообразованием – пользование открытым огнем и электроприборами.