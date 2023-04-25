Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 7:38

Перерасчет платы за отопление в апреле уже сделали жителям Рязани

Рязанцам пересчитали плату за отопление в апреле
Источник:kp.ru
Рязанцам пересчитали плату за отопление в апреле.

Рязанцам пересчитали плату за отопление в апреле.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанцам пересчитали плату за отопление в апреле по 24 число включительно. Об этом сообщила администрация МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (РМПТС).

«Сведения о перерасчете передали в МП «КВЦ». Полную информацию о начислении и оплате за отопление в апреле можно увидеть в своих лицевых счетах и в личных кабинетах», - говорится в сообщении муниципального предприятия.

Перерасчет сделан на основании постановления администрации Рязани об окончании отопительного сезона.

В настоящее время опубликован график отключений горячей воды на май 2023 года (читать подробнее).