Перерасчет платы за отопление в апреле уже сделали жителям Рязани

Рязанцам пересчитали плату за отопление в апреле. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанцам пересчитали плату за отопление в апреле по 24 число включительно. Об этом сообщила администрация МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (РМПТС).

«Сведения о перерасчете передали в МП «КВЦ». Полную информацию о начислении и оплате за отопление в апреле можно увидеть в своих лицевых счетах и в личных кабинетах», - говорится в сообщении муниципального предприятия.

Перерасчет сделан на основании постановления администрации Рязани об окончании отопительного сезона.

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