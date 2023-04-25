Боевой снаряд от миномета обнаружили рабочие в лесу под Рязанью

Мину от миномета обнаружили в лесу Рязанского района рабочие.

В лесу у села Казарь Рязанского района рабочие обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место происшествия сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Вятич» установили, что это 82-миллимитровая минометная мина. Боевой снаряд был изрядно проржавевший.

Специалисты Росгвардии вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.

По предварительным данным, снаряд был изготовлен в 50-х годах прошлого века.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, не трогать их и не передвигать, а сразу обращаться в экстренные службы.