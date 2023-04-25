Без воды останутся жители девяти улиц Рязани 26 апреля

26 апреля в Рязани отключат воду на девяти улицах Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 26 апреля на девяти улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения – ремонт водопровода.

В среду с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица 2-я Линия, дома с №1 по №9 (нечетная сторона);

- улица 3-я Линия, дома с №2 по №20 (четная сторона), дома с №9 по №25 (нечетная сторона);

- улица 4-я Линия, дома с №1 по №7 (нечетная сторона), дом №2/1, дом №32, дом №34, дома с №42 по №52 (четная сторона), дом №53, дом №55, дом №57, дом №65, дом №67, дом №69;

- улица 5-я Линия, дом №46а;

- улица 6-я Линия, дома с №4 по №10 (четная сторона), дома с №18 по №24 (четная сторона);

- улица Пушкина, дома №13, дом №13 корпус 1, дом №18, дом №27, дом №35;

- улица Стройкова, дом №25, дом №30, дом №34, дом №38, дом №49, дом №54, дом №70;

- улица Татарская, дома с №14 по №68 (четная сторона) и с корпусами, дом №51/15, дом №55, дом №57, дом №59, дом №61, дом №63, дом №69, дом №87, дом №91;

- улица Ленинского Комсомола, дом №57/69.

Подвозить техническую воду будут с 10:00 к дому №51/15 по улице Татарской.